Estará programa Destilichadero en seis colonias del 17 al 21 de marzo

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis colonias de la capital del 17 al 21 de marzo.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Martes 17 de marzo

Colonias: Ampliación Crucero y Veteranos

Cuadrante: José F. Mares, Francisco I. Madero, Mohawk, Piña y Wohawk

Contenedor: Av. Industrias y Toma de Torreón

Miércoles 18 de marzo

Colonia: Diego Lucero

Cuadrantes: Ignacio Rodríguez, 16 de Septiembre, Ramón Betances y Jacinto Canek

Contenedor: Socialismo y Av. Juan Escutia (en Parque)

Jueves 19 de marzo

Colonia: Cafetales

Cuadrantes: Circuito Universitario, Paseo de las Facultades y Av. Tecnológico

Contenedor: Cafetal Ostuacán y Cuicatlán (en Parque)

Viernes 20 de marzo

Colonia: Sahuaros

Cuadrante: Av. Guillermo Prieto Luján, Av. de las Industrias y Desierto de Mojave

Contenedor: Desierto de Mojave y Desierto de Sonora

Sábado 21 de marzo

Colonia: Melchor Ocampo

Cuadrante: Partido Liberal, Manuel Ruiz, Hacienda de Pomoca y Congreso 56

Contenedor: Tepeji del Río y Mariano Arteaga