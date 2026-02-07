Estará programa Destilichadero en 6 colonias del 9 al 14 de febrero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis colonias de la capital del 9 al 14 de febrero.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 9 de febrero

Colonia: Cerro de la Cruz

Cuadrante: Calle 70, 20 de Noviembre, calle 80, Vialidad Ch-P

Contenedor: Calle Ignacio de la Llave y calle 72

Martes 10 de febrero

Colonia: Lomas Universidad

Cuadrante: Calle Bahía de San Quintín, Bahía del Rosario, Lateral Periferico de la Juventud, Universidad de Palermo

Contenedor: Universidad de Viena y calle Universidad de Oxford

Miércoles 11 de febrero

Colonia: San Felipe V etapa

Cuadrante: Blvrd. Ortiz Mena, av. Antonio de Montes, Rincon de San Felipe , calle Carbonel, calle Laguna de Mexicanos, calle Francisco Villa, calle Laguna de Bustillos, av. de las Américas

Contenedor: Av. Francisco Villa y calle Laguna de Hormigas

Jueves 12 de febrero

Colonia: Independencia

Cuadrante: Calle 53, Av. Pacheco, Av. 20 de noviembre, calle Ochoa

Contenedor: Calle 43 y calle Urquidi

Viernes 13 de febrero

Colonia: Camino Real

Cuadrante: Av.Equs, calle Paseos del Pastizal, calle Paseos Ecuestre y av.Lipizano.

Contenedor: calle Paseos de Andaluz y calle Paseos del Alvino

Sábado 14 de febrero

Colonia: Karike

Cuadrante: Calle Pinabete , Av. Vallarta, calle Betechi, calle Manuel González Cossio

Contenedor: Calle Betechi y calle José Marti