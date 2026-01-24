Estará Destilichadero en siete colonias del 26 al 31 de enero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 26 al 31 de enero.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 26 de enero

Colonia: Panorámico

Cuadrante: Av. José María Iglesias, Río Aros, Chichontepec y Etna

Contenedor: Chichontepec y Lamatepec (en el parque Panorámico)

Martes 27 de enero

Colonias: Pavis Borunda y Aires del Sur

Cuadrante: Vialidad Ch-P, 98a, Mariano Guillén y 108a

Contenedor: 108a y Vialidad Ch-P

Miércoles 28 de enero

Colonia: Fracc. Robinson

Cuadrante: Mina La Negrita, Mina San Guillermo y Lombardo Toledano

Contenedor: Mina San Guillermo y Lombardo Toledano

Jueves 29 de enero

Colonia: La Noria

Cuadrante: Vista del Bosque, Nueva España, 70a y Puerto Benito Juárez

Contenedor: Noria del Refugio y La Noria

Viernes 30 de enero

Colonia: Vistas Cerro Grande

Cuadrante: 80a, Manuel Banda, Puerto Ángel y Diana Laura

Contenedor: 80a y Nueva España

Sábado 31 de enero

Colonia: Madera 65

Cuadrante: Mina La Princesa, Ópalo, Cruz Chávez y Mina La Princesa

Contenedor: La Minita y Pablo Gómez