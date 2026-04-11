Estará Destilichadero en ocho colonias del 13 al 18 de abril

– Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 13 al 18 de abril.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 13 de abril
Colonia: Unidad Proletaria
Cuadrante: Av. Coordinadora, calle 48a, Priv. de Hermosillo, Manuel Estrada, calle 32a, Calle 30a, Hacienda de Agua Nueva, calle 20a y América Latina
Contenedor: Coordinadora y calle 32a
Martes 14 de abril
Colonias: Rinconada de la Sierra Azul y Sierra Azul
Cuadrante: Sierra de Pedernales, Perif. Lombardo Toledano, Sierra de Dolores y Sierra de los Arados
Contenedor: Sierra del Sagrado Corazón y Sierra de Pedernales
Miércoles 15 de abril
Colonia: 2 de Octubre
Cuadrante: Francisco Villa, calle 6a, calle 2a, Av. Pacheco y Hermanos Barragán
Contenedor: Hermanos Barragán y 17 de Junio
Jueves 16 de abril
Colonias: Valle Dorado y Toribio Ortega
Cuadrante: Periférico R. Almada, calle 52a, Sicomoro y Dinosaurio
Contenedor: Av. Neandertal y Dinosaurios
Viernes 17 de abril
Colonia: Insurgentes
Cuadrante: Av. Juan Escutia, Gabino Barreda, Río Aros y Av. Tecnológico
Contenedor: Leonardo Da Vinci y Salvador Dalí
Sábado 18 de abril
Colonia: Margarita Maza de Juárez
Cuadrante: Vialidad CH-P, calle 80a, Gasoducto y Paso del Norte
Contenedor: 80a y Priv. de Mina