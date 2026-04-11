Estará Destilichadero en ocho colonias del 13 al 18 de abril

– Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 13 al 18 de abril.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 13 de abril

Colonia: Unidad Proletaria

Cuadrante: Av. Coordinadora, calle 48a, Priv. de Hermosillo, Manuel Estrada, calle 32a, Calle 30a, Hacienda de Agua Nueva, calle 20a y América Latina

Contenedor: Coordinadora y calle 32a

Martes 14 de abril

Colonias: Rinconada de la Sierra Azul y Sierra Azul

Cuadrante: Sierra de Pedernales, Perif. Lombardo Toledano, Sierra de Dolores y Sierra de los Arados

Contenedor: Sierra del Sagrado Corazón y Sierra de Pedernales

Miércoles 15 de abril

Colonia: 2 de Octubre

Cuadrante: Francisco Villa, calle 6a, calle 2a, Av. Pacheco y Hermanos Barragán

Contenedor: Hermanos Barragán y 17 de Junio

Jueves 16 de abril

Colonias: Valle Dorado y Toribio Ortega

Cuadrante: Periférico R. Almada, calle 52a, Sicomoro y Dinosaurio

Contenedor: Av. Neandertal y Dinosaurios

Viernes 17 de abril

Colonia: Insurgentes

Cuadrante: Av. Juan Escutia, Gabino Barreda, Río Aros y Av. Tecnológico

Contenedor: Leonardo Da Vinci y Salvador Dalí

Sábado 18 de abril

Colonia: Margarita Maza de Juárez

Cuadrante: Vialidad CH-P, calle 80a, Gasoducto y Paso del Norte

Contenedor: 80a y Priv. de Mina