Estará Destilichadero en nueve colonias del 19 al 24 de enero

- Habrá Mega Destilichadero en colonias Alfredo Chávez y Campesina Nueva el lunes 19 y martes 20 de enero
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en nueve colonias de la capital del 19 al 24 de enero.
Asimismo, esta semana también habrá un Mega Destilichadero en las colonias Alfredo Chávez y Campesina Nueva el lunes 19 y martes 20 de enero, donde se instalarán dos contenedores, además de la presencia de diversas dependencias municipales.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 19 de enero
Colonias: Mega Destilichadero Alfredo Chávez y Campesina Nueva
Cuadrante: Zarco, Girasoles, Teófilo Borunda, Centauro del Norte, 16 de Julio, 16 de Septiembre
Primer contenedor: Francisco y Madero y 16 de Septiembre
Segundo contenedor: Girasoles y Miguelitos
Martes 20 de enero
Colonias: Mega Destilichadero Alfredo Chávez y Campesina Nueva
Cuadrante: Francisco Zarco, Girasoles, Teófilo Borunda, Centauro del Norte, 16 de Julio, 16 de Septiembre
Primer contenedor: Francisco y Madero y 16 de Septiembre
Segundo contenedor: Girasoles y Miguelitos
Miércoles 21 de enero
Colonia: Vida Digna
Cuadrante: Escarola, Romero, Hidroeléctrica de Chicoasén
Contenedor: Albacar y Lentejas
Jueves 22 de enero
Colonia: Ignacio Rodríguez
Cuadrante: Ignacio Rodríguez, 16 de Septiembre, Ramón Betances, Periférico de la Juventud
Contenedor: Ramón Betances y Boricuas
Viernes 23 de enero
Colonias: Martín López y Esperanza
Cuadrante: 120a Presa Chuvíscar, 30 de Julio, Silvestre Terrazas
Contenedor: 24 de Junio y 114a
Sábado 24 de enero
Colonias: Luis Fuentes Mares, José Vasconcelos, Los Portales
Cuadrante: Guillermo Prieto Luján, Hidroeléctrica de Chicoasén, Av. Los Arcos, Av. Tecnológico
Contenedor: Portal Griego y Porta Labrada (parque Portal Griego)