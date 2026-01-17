Estará Destilichadero en nueve colonias del 19 al 24 de enero

Habrá Mega Destilichadero en colonias Alfredo Chávez y Campesina Nueva el lunes 19 y martes 20 de enero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en nueve colonias de la capital del 19 al 24 de enero.

Asimismo, esta semana también habrá un Mega Destilichadero en las colonias Alfredo Chávez y Campesina Nueva el lunes 19 y martes 20 de enero, donde se instalarán dos contenedores, además de la presencia de diversas dependencias municipales.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 19 de enero

Colonias: Mega Destilichadero Alfredo Chávez y Campesina Nueva

Cuadrante: Zarco, Girasoles, Teófilo Borunda, Centauro del Norte, 16 de Julio, 16 de Septiembre

Primer contenedor: Francisco y Madero y 16 de Septiembre

Segundo contenedor: Girasoles y Miguelitos

Martes 20 de enero

Colonias: Mega Destilichadero Alfredo Chávez y Campesina Nueva

Cuadrante: Francisco Zarco, Girasoles, Teófilo Borunda, Centauro del Norte, 16 de Julio, 16 de Septiembre

Primer contenedor: Francisco y Madero y 16 de Septiembre

Segundo contenedor: Girasoles y Miguelitos

Miércoles 21 de enero

Colonia: Vida Digna

Cuadrante: Escarola, Romero, Hidroeléctrica de Chicoasén

Contenedor: Albacar y Lentejas

Jueves 22 de enero

Colonia: Ignacio Rodríguez

Cuadrante: Ignacio Rodríguez, 16 de Septiembre, Ramón Betances, Periférico de la Juventud

Contenedor: Ramón Betances y Boricuas

Viernes 23 de enero

Colonias: Martín López y Esperanza

Cuadrante: 120a Presa Chuvíscar, 30 de Julio, Silvestre Terrazas

Contenedor: 24 de Junio y 114a

Sábado 24 de enero

Colonias: Luis Fuentes Mares, José Vasconcelos, Los Portales

Cuadrante: Guillermo Prieto Luján, Hidroeléctrica de Chicoasén, Av. Los Arcos, Av. Tecnológico

Contenedor: Portal Griego y Porta Labrada (parque Portal Griego)