Estafan a empleada en Cuauhtémoc, pago “multa a Protección Civil”

Alerta DSPM por nueva modalidad de extorsión telefónica/frqude en negocio del Centro

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, Mando Único Cuauhtémoc, atendió este 1 de marzo de 2026 a las 18:16 horas un reporte de fraude/ extorsión telefónica en un establecimiento comercial ubicado en avenida Morelos y Agustín Melgar, en la zona Centro.

En el negocio denominado Santory, los agentes se entrevistaron con N.Y.S.V., de 41 años, quien informó que una de sus empleadas recibió una llamada de un sujeto que se hizo pasar por funcionario de Protección Civil, identificándose como “ingeniero Juan Carlos Herrera”.

El modus operandi consistió en asegurar que existía una supuesta multa pendiente y que ya se había comunicado con la gerente del lugar, generando presión y urgencia. El individuo otorgó un plazo de 30 a 40 minutos para realizar el pago y proporcionó números de cuenta para efectuar depósitos inmediatos en Banco Azteca.

Las cuentas proporcionadas fueron:

53 43 81 02 1194 1437, a nombre de Fernando Ramírez

52 63 54 01 67 14 37 71, a nombre de Elías Hernández

40 27 66 00 33 75 95 90, a nombre de Elizabeth Díaz

La empleada realizó tres depósitos por 5,700; 16,000; y 16,200 pesos, sumando un total de 37,900 pesos, antes de que lograran confirmar que se trataba de un fraude.

La DSPM reiteró que esta modalidad de deluto ya ha sido difundida previamente a la comunidad, donde los delincuentes se hacen pasar por autoridades, generan presión psicológica, aíslan a los empleados y exigen depósitos inmediatos bajo amenazas de clausura o sanciones.

Se exhorta de manera especial a propietarios y gerentes de negocios a dialogar con sus trabajadores sobre este tipo de engaños, establecer protocolos internos claros para manejo de llamadas sospechosas y evitar realizar depósitos sin verificar directamente con los responsables del establecimiento o con las autoridades correspondientes.

Las afectadas fueron orientadas para interponer su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado Zona Occidente, a fin de dar seguimiento a la investigación.