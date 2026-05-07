Estados Unidos admite ataques contra Irán y asegura que actuó en “defensa propia”

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó este miércoles que realizó ataques contra instalaciones militares iraníes luego de acusar a Irán de lanzar misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadunidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el mando militar estadunidense afirmó que las acciones ocurrieron mientras los buques Truxtun, Rafael Peralta y Mason cruzaban hacia el golfo de Omán. Según Washington, las fuerzas iraníes efectuaron “ataques no provocados” contra las embarcaciones.

Centcom aseguró que interceptó las amenazas y sostuvo que “ningún activo estadunidense fue alcanzado”. Posteriormente, informó que respondió con ataques dirigidos contra “instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadunidenses”.

Entre los objetivos mencionados por el ejército estadunidense figuran sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, así como nodos de inteligencia y vigilancia.

“Centcom no busca una escalada, pero permanece preparado y listo para proteger a las fuerzas estadunidenses”, señaló el comunicado oficial.

La admisión de los bombardeos ocurrió horas después de que Irán denunciara ataques estadunidenses contra embarcaciones y zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz, acusando a Washington de violar el alto el fuego vigente.

Según un reportero de Fox News, los ataques estadunidenses contra una ciudad portuaria iraní y una isla en el estrecho de Ormuz se produjeron tras la indignación de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí por los ataques iraníes que los funcionarios estadunidenses habían minimizado.

El pasado lunes, Irán lanzó más de una docena de misiles contra los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una operación estadunidense para reabrir el estrecho, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo que Irán ha bloqueado. El martes anterior, funcionarios estadunidenses declararon que los ataques iraníes no significaban el fin del alto el fuego vigente, informó The Times of Israel.