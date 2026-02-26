Esta fue la pareja detenida en cateo matutino; aseguraron armas, autos y droga

Gracias a una investigación apoyada con apoyo de tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua y la coordinación entre agentes de la Subdirección de Inteligencia de la DSPM y la Agencia Estatal de Investigación, AEI, se logró la orden de cateo para ingresar a un domicilio donde se detuvo a una pareja y el aseguramiento de dos armas de fuego, cartuchos y posible droga.

La orden de cateo se relaciona con un homicidio cometido durante el presente mes cuando los probables responsables huyeron a bordo de un vehículo VW Jetta que fue identificado a través del sistema PECUU y ubicado en el domicilio cateado la madrugada de este jueves 26, en la calle Amalia Peláez del fraccionamiento Quinta Sebastián.

En la acción policial se detuvo a un hombre y una mujer identificados como Lesly Johana P. A., de 25 años y Francisco Javier B. A., de 28 años de edad, quienes fueron de inmediato puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Los artículos asegurados en la vivienda fueron los siguientes:

-Un arma de fuego corta marca Glock con 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros

-Un arma de fuego tipo revólver Colt con 6 cartuchos útiles calibre .38 especial

-23 cartuchos de color dorado calibre 9 milímetros

-Un cargador metálico color negro marca Glock

-Una bolsa de plástico transparente con aparente cristal

-Una bolsa de plástico transparente con una hierba de supuesta marihuana

-Un vehículo VW Jetta de color azul, modelo 2017

-Una pick up marca Toyota línea Tacoma de color gris, modelo 2017

-Vagoneta JEEP Cherokee de color gris , modelo 2026

Todo lo anterior quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de dar seguimiento a la investigación y determinar la situación legal de los detenidos.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.