Espera Canaco avance en construcción de Hospital IMSS pese a a manifestaciones, predio en cancha de Semarnat

Alejandro Lazzarotto, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chihuahua expresó su confianza de que las manifestaciones que se realizan por parte de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no afecten proyectos de inversión como la construcción de un nuevo hospital en la capital.

Señaló que en esta semana sostuvo pláticas con el Gobierno Federal respecto a la liberación de un terreno en la zona poniente de la ciudad que servirá para la construcción de una nueva clínica.

El asunto, mencionó que está en manos de Semarnat quien deberá dar la última liberación del terreno, pasando luego a competencia del Gobierno del Estado quien tendrá que concretar el acuerdo de donación, para dejar el espacio a disposición del IMSS.

A partir de la donación de un predio, el IMSS deberá iniciar el proceso de presupuestación y construcción del hospital del IMSS.

Lazzarotto reiteró que existe un faltante de 800 camas para la derechohabiencia de la capital y que, en ese sentido, desde la iniciativa privada se espera que exista una buena atención y trato, así como abasto de medicamentos para que la gente se pueda atender correctamente.