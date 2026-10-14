Rechaza Mario Vázquez ley catastral centralista; defiende autonomía municipal

El senador del PAN por Chihuahua y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez, expresó su rechazo a la propuesta de Ley General en materia de actualización y armonización catastral y registral inmobiliaria, al considerar que que la propuesta fue elaborada sin consultar a estados y municipios, no contempla recursos adicionales y carece de garantías claras para proteger la hacienda municipal.

Señaló que solicitó una moción suspensiva para abrir la discusión pública amplia con los gobiernos estatales y municipales, además de incorporar la participación de las comisiones de Federalismo y de Desarrollo Municipal del Senado, tal como se contempló desde la reforma constitucional de 2013, y no imponerse desde el centro del país.

Recordó que el artículo 115 constitucional reconoce las facultades municipales en materia de hacienda pública y que los ingresos por predial son fundamentales para atender las necesidades de la población.

Advirtió que la minuta concentra en dependencias federales la elaboración de planos, modelos, plataformas y lineamientos que deberán acatar los gobiernos locales, obligándolos a actualizar información e incorporar herramientas tecnológicas sin establecer recursos adicionales para cumplir con estas responsabilidades.

El senador señaló que uno de los puntos más delicados es la incorporación de herramientas digitales para gestionar el impuesto predial y su pago, así como la referencia al valor comercial de los inmuebles, sin establecer garantías suficientes para proteger las atribuciones de los ayuntamientos.

También alertó sobre la incertidumbre que podría generarse para los propietarios de bienes inmuebles si la armonización entre los catastros y los registros públicos de la propiedad no contempla mecanismos claros para evitar afectaciones a sus derechos de propiedad y posesión.

El legislador concluyó que la modernización catastral puede contribuir a mejorar la administración pública, pero no debe convertirse en un instrumento de centralización ni generar nuevas obligaciones financieras para los ayuntamientos sin los recursos necesarios.

“La fortaleza de la nación descansa en sus municipios. Por eso, cualquier reforma que afecte sus funciones, sus ingresos y sus responsabilidades debe construirse con ellos, no imponerse desde el Gobierno Federal”, concluyó.