Se reúnen miembros fundadores de Morena con Rosana Díaz para trabajar con ella varias iniciativas

Miembros fundadores de Morena acudieron este día al Congreso del Estado, con el objetivo de reunirse con la diputada Rosana Díaz y se ella quien los represente en varios proyectos e iniciativas, a pesar de que la legisladora ya no es miembro de la bancada morenista.

“Me siento muy honrada, yo les había contado que habían venido los que son fundadores, que volvieron a buscarme ya desde hace tiempo. Primero porque querían que los representara en un cargo de elección popular, pero ahora vienen a buscarme para arrastrar el lápiz, para trabajar en unas iniciativas, hay varios temas que están interesados y pues ellos confían plenamente en una servidora en que les vamos a dar trámite en que andamos aquí trabajando”, informó Díaz Reyes.

La legisladora explicó: “en qué les vamos a dar trámite, en qué andamos aquí trabajando. Y yo me siento muy honrada, porque ellos confían y ellos han visto el trabajo que he hecho”.

“Yo siempre estoy dispuesta a trabajar con todos. Yo represento al cuarto distrito de Juárez, pero pues yo siempre estoy abierta para trabajar en todo el estado, porque me habla gente y de distintos municipios, y un ejemplo es la gente de Chihuahua”, expresó Rosana Díaz.