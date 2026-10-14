Prevención del maltrato animal requiere compromiso y trabajo conjunto: Tavo Borunda se reúne con presidenta del TSJE

El diputado local del Verde y presidente de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, Octavio Borunda, se reunió con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y con la magistrada Hortencia García, con el objetivo de trabajar en conjunto en contra del maltrato animal.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó en sus redes sociales que se reunió con las magistradas antes mencionadas, con la intención de “impulsar acciones de concientización y capacitación dirigidas a las y los juzgadores en materia de prevención del maltrato animal”.

Borunda Quevedo resaltó que “la coordinación y colaboración institucional entre el Congreso del Estado y el Poder Judicial es fundamental para que las leyes se traduzcan en una protección efectiva para los animales y en una justicia sensible ante la violencia que enfrentan”.

“Agradecemos su apertura y disposición para sumar esfuerzos en esta causa. ¡Seguiremos trabajando por un Chihuahua que respete y proteja a todos los seres vivos!”, destacó el líder estatal y diputado local del Partido Verde.