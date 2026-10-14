Avala Cabildo la consulta pública del Presupuesto Participativo 2027

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.- Las y los regidores del H. Ayuntamiento de Chihuahua, aprobaron durante sesión ordinaria de Cabildo la Consulta Pública del Presupuesto Participativo edición 2027, que tendrá fecha para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

Mediante este ejercicio de participación ciudadana, la ciudadanía de los cinco distritos que componen la ciudad de Chihuahua, podrá votar por las obras que ellos mismos propusieron en diversos rubros como pavimentación, alumbrado, construcción de espacios públicos, equipamiento escolar, entre otras.

En esta edición, se contempla que los chihuahuenses puedan votar en diversas sedes divididas en los cinco distritos, además, de implementar el voto digital que se implementa en colaboración con el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Cabe señalar que, el Presupuesto Participativo es una herramienta donde la ciudadanía propone obras que beneficien a la comunidad. El Gobierno Municipal, dispone cierta parte del recurso para este ejercicio que tiene el objetivo de elevar la calidad de vida y la competitividad.