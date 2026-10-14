Aprueba Ayuntamiento construcción de Boulevard Luis H. Álvarez desde la Cantera hasta Misión del Bosque

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.- Durante sesión ordinaria de Cabildo, las y los regidores del H. Ayuntamiento aprobaron por mayoría de votos, la construcción del Boulevard Luis H. Álvarez (conocido como Poniente 5), el cual comprenderá desde la avenida De la Cantera hasta la avenida Misión del Bosques Etapa 1, con cargo al presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2027.

Esta nueva vialidad, pretender dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 y tienen el objetivo de proporcionar a las familias chihuahuenses una movilidad eficiente y segura, esto como una solución vial al tráfico de la ciudad, con un nuevo camino que reduzca tiempos de traslado e incremente la competitividad de la ciudad.

La ejecución de esta obra se estima sea de noviembre de 2026 a agosto de 2027, con un techo presupuestal de 150 millones de pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, financiado en contrapartes iguales entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Chihuahua (75 millones de pesos cada uno).

Con estos trabajos se promoverá un desarrollo ordenado y sustentable que impulse el crecimiento del municipio, garantizando un equilibrio entre progreso y preservación de recursos naturales. Asimismo, se busca consolidar un modelo de ciudad más eficiente en lo administrativo, económico, social y ambiental.