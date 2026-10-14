Ocho pitbulls matan a una perrita en San Rafael; exigen que la dueña responda

El miedo y la indignación crecen entre los habitantes de la colonia San Rafael, luego de que ocho perros pitbull atacaran y mataran a una perrita que había salido a pasear.

Los hechos ocurrieron en la calle 21 y privada de Ponce de León, número 4411, donde vecinos denuncian que los perros se han escapado en al menos dos ocasiones de la vivienda donde se encuentran. Aseguran que anteriormente ya habían atacado a otros perros, sin que hasta ahora se haya resuelto la situación.

La preocupación aumentó luego de que, según testimonios vecinales, la propietaria, identificada como Paulina, afirmó que sus pitbulls están “entrenados para matar”. Por la gravedad de esta declaración, los vecinos piden que sea investigada por las autoridades.

Los habitantes también señalan que la dueña no ha respondido como esperan ante lo ocurrido y exigen que asuma las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

¿Cuántos animales más tienen que ser atacados para que se tomen medidas? ¿Van a esperar a que una persona resulte herida o pierda la vida para actuar?

Los vecinos piden la intervención de Protección Animal y Seguridad Pública para investigar los ataques, revisar las condiciones en que se mantienen los perros y establecer medidas que eviten que vuelva a ocurrir una tragedia.

La muerte de esta perrita no solo dejó a una familia con un profundo dolor; también incrementó el temor de una colonia que hoy se pregunta si sus mascotas, sus hijos y sus propios habitantes están seguros al salir a la calle.

San Rafael exige respuestas, seguridad y justicia. La muerte de un animal no debe quedar en el olvido ni ignorarse el riesgo que denuncian los vecinos. Es momento de que las autoridades investiguen y actúen para evitar otra tragedia.