Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a Eugenio Derbez

Hace unas semanas, José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay anunciaron la feliz noticia de que esperan a su primer hijo juntos y, este fin de semana, la pareja dio a conocer que esperan una niña.

En su canal de YouTube, el actor compartió el video del momento en que le hizo una videollamada a Victoria Ruffo para darle la noticia: fue a través de una luz de color rosa que la pareja le comunicó a la protagonista de telenovelas que se convertiría en abuela de una niña.

Victoria Ruffo espera que su nieta no se parezca a Eugenio Derbez

Ahora, fue la propia Victoria Ruffo quien compartió detalles sobre la paternidad de su hijo mayor. La famosa actriz aseguró que espera que su nieta logre salvarse del gen dominante de Eugenio Derbez y que no se parezca a él.

Durante una entrevista que le concedió a Gustavo Adolfo Infante, el periodista recordó que en redes sociales los internautas bromean con que todos los hijos de Eugenio Derbez se parecen mucho a él, por lo que era posible que su nieta también se podría parecer al famoso actor.

Con humor, la actriz contestó: “Espero que no, acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”.

En la entrevista, la actriz recordó cómo fue que se enteró que sería abuela, noticia que evidentemente ha llenado de alegría tanto a su familia como a la de Eugenio Derbez, quienes esperan ansiosos a conocer a su nieta.

Así se enteró Victoria Ruffo que sería abuela

Victoria Ruffo contó en la entrevista que se enteró que sería abuela antes de la Navidad. “Feliz, muy contenta, emocionada. La verdad yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela, pero ya soy una abuelita gracias a Dios y lo más importante es que mi hijo esté muy contento y eso ya me hace feliz”.

La actriz explicó que su hijo le entregó una caja pensando que se trataba de un regalo de Navidad, sin embargo, descubrió que adentro había un mensaje en el que le revelaba que se convertiría en abuela.

“Ya tiene un buen rato, pero además, sobre cómo me dio la noticia: Me dio una cajita de regalo porque fue antes de Navidad y yo dije ‘Ah, me trajiste un regalo’ y me dice ‘Ábrelo’ y le digo ‘Estás muy sospechoso’.

«Lo abro y en el fondo venía un mensaje de mi hijo con su letra que decía: ‘Vas a ser la mejor abuela del mundo’. Qué hermoso, tú no sabes lo que yo sentí, me solté llorando, lo abracé, fue una sensación tan hermosa”, contó.

En otra parte de la entrevista, Victoria Ruffo reaccionó al video que se viralizó en el que asegura que ella no cuidaría a sus nietos, sin embargo, la actriz aclaró que se trataba de una broma pues ella estará encantada de cuidar a su nieta. “Yo encantada de la vida, yo sé, obviamente, todo esto es broma. Las abuelas y los abuelos se convierten en felices padres de los nietos».