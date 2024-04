El undécimo álbum de estudio de Taylor Swift se ha convertido en el más reproducido de la plataforma en un solo día después de acumular unas cifras sin precedentes en las primeras 24 horas tras su lanzamiento.

Taylor Swift rompe récords con su nuevo disco y le quita el trono a Adele

Taylor Swift ahora tiene los tres debuts más reproducidos de Spotify, con The Tortured Poets Department en el primer puesto y seguido de su álbum de 2022 Midnights y la nueva versión del clásico 1989 (Taylor’s Version).

La propia plataforma de streaming confirmó la noticia con un comunicado publicado en X donde especifica que sobrepasó los de 300 millones de streams en un solo día, convirtiéndose así en el primer disco en superar esa cifra en ese periodo de tiempo.

También batió el récord de la plataforma de la canción más reproducida en un día con el sencillo principal del álbum, Fortnight, que cuenta con la colaboración de Post Malone y que arrebató este título a la canción Easy on Me que Adele lanzó en 2021.

Taylor también se convirtió el viernes en la artista con más streams en un solo día en la historia de Spotify, superando la marca que ella misma había fijad en octubre, cuando volvió a grabar 1989.

El nuevo disco de Taylor Swift tiene 31 canciones

The Tortured Poets Department salió a la venta en la medianoche del viernes y, horas después, la cantante anunció que añadiría una segunda entrega de 15 canciones extra para convertirlo en una «antología».

En total, su nuevo trabajo está compuesto por 31 temas inéditos, incluyendo The Manuscript, The Bolter, The Albatross y The Black Dog’que aparecen en las ediciones en vinilo.