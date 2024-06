Roger Waters celebra triunfo de Sheinbaum y recuerda cuando protestó contra el TLC

Roger Waters, fundador de Pink Floyd, envió un mensaje a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México.

El músico británico publicó en sus redes sociales una fotografía de Sheinbaum Pardo en la que participa en una manifestación a favor del libre comercio y la democracia cuando era estudiante en la Universidad de Stanford, California.

The New President of Mexico @Claudiashein

Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991.

Bravo Madame President.

Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza.

PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM.

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) June 5, 2024