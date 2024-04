Peña Nieto confirma: Ya no estaba con Angélica Rivera en funeral de Del Mazo

¿Angélica Rivera fue “la villana” en su última “escena” junto a Enrique Peña Nieto? Esta es una de las lecturas que podría darse a la última aparición en público del ex presidente de México y quien fuera su Primera Dama, ya que para entonces se habían separado y el político mexiquense se encontraba en una nueva relación de pareja, cuya armonía se vio trastocada por este encuentro con su ex.

Peña Nieto ya no estaba con Angélica Rivera en funeral de Del Mazo

En el libro Confesiones desde el exilio, escrito por el periodista Mario Maldonado, el ex mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, revela que en su última aparición en público junto a su ex esposa, la actriz Angélica Rivera, ya se habían separado, una situación que Quién abordó en su edición de febrero de 2019, en la que se mencionó que la actriz vivía sola en lo privado y acompañaba a Peña Nieto en contadas apariciones en público. Lo cierto es que las evidencias de su ruptura comenzaron a ser más fuertes hacia el final del sexenio del priista, en septiembre de 2018 y los últimos meses de ese año.

El 2 de mayo de 2019, Peña Nieto confirmó lo que, para entonces, era un secreto a voces en los ámbitos político y de espectáculos en México: su divorció de Angélica Rivera, quien fue su pareja desde que él fue gobernador del Estado de México y se convirtió en la Primera Dama, cuando el priista asumió la presidencia de la República en 2012.

“Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo”, escribió aquel día el político mexiquense en un mensaje que parecía más una carta de recomendación que el adiós de un ex esposo.

Así fue la última ‘escena’ juntos de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto

La vida y el juego de apariencias de la política mexicana quisieron que, aunque ya estaban separados de tiempo atrás, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera volvieran a encontrarse y dejarse ver en público una última ocasión ante circunstancias apremiantes que, según explica el ex mandatario en el libro Confesiones desde el exilio, llevaron a La Gaviota a “volar” a su lado una vez más.

Este hecho fue la muerte y el funeral de Alfredo del Mazo González, ex gobernador del Estado de México (además de papá del entonces mandatario mexiquense y tío del ex presidente Peña Nieto), quien falleció el 10 de enero de 2019 y cuyas exequias se llevaron a cabo al día siguiente.

De acuerdo con lo expresado por Peña Nieto al periodista Mario Maldonado sobre aquel episodio en su vida, Angélica Rivera lo acompañó a despedir a Del Mazo González por razones muy personales. “Te acompaño a dar el pésame a Alfredo, la verdad es que yo a Alfredo papá lo quiero mucho”, habrían sido las palabras de la actriz, de acuerdo con lo expuesto en el libro Confesiones desde el exilio.

¿Por qué Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera fueron juntos al funeral de Alfredo del Mazo?

Para el día en que murió su tío Alfredo del Mazo González, Enrique Peña Nieto no sólo se había separado de su hasta entonces esposa, Angélica Rivera, sino que había comenzado una nueva relación sentimental con la modelo Tania Ruiz, quien de acuerdo con versiones de medios nacionales se molestó al ver que La Gaviota había acompañado a su novio al funeral del ex gobernador mexiquense. Irónicamente, Angélica se convirtió –sin quererlo– en una “villana” en la naciente relación del ex presidente.

Y es que, aunque unos días después –como lo reportamos en Quién– Enrique y Tania fueron captados mientras paseaban en plan de pareja por Madrid, al momento del funeral de Alfredo del Mazo González, el divorcio del ex presidente y la ex Primera Dama aún no era oficial. De no haber estado junto a Angélica Rivera, la figura solitaria de Enrique Peña Nieto habría quitado el foco a la muerte del político y el acto habría perdido su solemnidad y pudo haberse convertido en otro episodio de la “telenovela” que –para muchos– fue el matrimonio de la mediática pareja presidencial.