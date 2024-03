Oh Young-soo, actor de “El juego del calamar”, fue condenado por conducta sexual inapropiada

Un tribunal de Corea del Sur sentenció a Oh Young-soo, el actor de 79 años que interpretó al concursante Oh Il-nam en el exitoso drama de Netflix El juego del calamar, a ocho meses de prisión con suspensión de dos años por agresión sexual. El juez Jeong Yeon-ju del Tribunal del Distrito de Suwon, también ordenó a Oh realizar 40 horas de clases sobre violencia sexual.

El veterano actor, que se convirtió en 2022 en el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro al mejor actor de reparto, fue acusado de tocar inapropiadamente a una actriz en dos ocasiones en agosto y septiembre de 2017. Según la acusación, Oh abrazó a la mujer, le tomó la mano, la besó en la mejilla y se acostó en su habitación alquilada, donde hizo comentarios sexuales potencialmente inapropiados.

La actriz, cuya identidad no ha sido revelada conforme a la práctica estándar para casos de delitos sexuales en Corea del Sur, relató su experiencia a otras personas en ese momento y la escribió en su diario. En marzo de 2018 recibió asesoramiento sobre violencia sexual. Intentó olvidar sus angustiosos recuerdos por un tiempo, hasta que el éxito de El juego del calamar en 2021 la impulsó a exigir una disculpa de Oh por sus acciones, a lo cual él accedió, según relató el juez.

“Los registros de la víctima sobre la agresión y sus afirmaciones son coherentes… y parecen ser declaraciones que no se pueden hacer sin haberlas experimentado realmente”, dijo el juez Jeong Yeon-ju, según The New York Times.

Oh negó haber besado a la mujer. Afirmó que le había tomado la mano para ayudarla a cargar cosas y dijo que su disculpa no era una admisión de culpabilidad. Sus abogados también argumentaron que el relato de la mujer era inconsistente.

La denuncia por conducta sexual inapropiada perjudicó la carrera de Oh incluso antes de que el tribunal emitiera un veredicto. El actor no fue incluido en el elenco de la temporada 2 de ‘El juego del calamar’, programada para estrenarse este 2024. El Ministerio de Cultura del país también dejó de transmitir un comercial del gobierno en el que aparecía.

Según NYT, Oh también fue descartado de la próxima película About Family del director surcoreano Woo-seok Yang. La compañía distribuidora del film, Lotte Entertainment, informó a los medios locales el mes pasado que estaba eliminando todas sus escenas y volviéndolas a filmar con otro actor, Lee Soon-jae. El año pasado, Oh también fue retirado del elenco de la obra de teatro surcoreana Love Letter.

“Ahora podemos decir que la violencia sexual en el teatro no es una costumbre antigua sino violencia sexual”, dijo a BBC News la destacada organización feminista Womenlink a los periodistas poco después de la sentencia de Young-soo. “El acusado debe dejar de intentar que su agresión desaparezca, disculparse con la víctima y aceptar su error”.

Oh, quien ha aparecido en más de 200 puestas en escena desde 1968 con una enorme cantidad de premios en su haber, es considerado uno de los actores de teatro más destacados de Corea del Sur. Su papel como Oh Il-nam en El Juego del Calamar, lo catapultó a la fama internacional. La distópica serie de Netflix, aún la más vista en la historia de la plataforma, atrajo a más de 100 millones de espectadores en todo el mundo en las semanas posteriores a su estreno en 2021 y su segunda parte es una de las producciones más esperadas de la plataforma para este 2024.

Con información de Infobae