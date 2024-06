No era Peso Pluma, revelan la identidad del modelo al que le hicieron un montaje

Hace unos días, Peso Pluma causó un gran alboroto en redes sociales cuando se viralizó una foto del cantante de corridos tumbados en la que aparece con un impactante cambio de look.

A través de sus historias de Instagram, el artista de 24 años compartió un breve video en el que se le podía observar con el pelo más corto y, por primera vez, con la frente despejada, aunque nunca muestra su cara.

Se revela la identidad del modelo al que le hicieron un montaje de Peso Pluma

En el clip, Peso Pluma promociona su nuevo álbum, Éxodo, y debido a que siempre se cubre la cara con el celular, muchos cibernautas estaban seguros que el hombre que aparece en la foto sí era él y que sería el nuevo look que utilizaría en esta nueva etapa de su carrera.

Sin embargo, algunos usuarios sospechaban que se trataba de una imagen hecha con Inteligencia Artificial, y ahora se dio a conocer que todo se trató de un montaje.

La imagen real corresponde a Jenz Bonez, un modelo originario de Inglaterra quien, de acuerdo con sus redes sociales, trabaja para Hugo Boss, y cuenta con poco más de mil 200 seguidores en su cuenta de Instagram.

Aunque el intérprete de Ella baila sola no se ha pronunciado al respecto, en su cuenta de X compartió una nueva fotografía en la que aparece con un nuevo corte de pelo sentado, sin embargo, no se ve como en la imagen que se viralizó. En la imagen aparece sentado en un sillón, sosteniendo una guitarra y con un cigarro de marihuana en la mano.

El nuevo look de Peso Pluma

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma , reveló en una entrevista con Jimmy Fallon que el corte mullet, que lo distinguió de otros intérpretes, en realidad fue producto de un error, pues acudió con un estilista que le dejó mal el corte.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, compartió durante la entrevista.

Pero tal parece que el cantante tomó la decisión de deshacerse de ese look, pues compartió una fotografía a sus historias de Instagram en la que aparecen varios mechones de pelo tirados en el suelo.