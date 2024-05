Kim Kardashian se burla de los rumores de romance con Tom Brady

Kim Kardashian se burló de los rumores que aseguraban que tiene un romance con Tom Brady .

Durante una aparición en el especial en vivo Greatest Roast of All Time de Netflix: Tom Brady, la empresaria de 43 años, hizo caso omiso de los abucheos mientras subía al escenario en el Kia Forum en Inglewood, California.

Kim Kardashian se burla de su supuesto romance con Tom Brady

«Realmente estoy aquí esta noche por Tom», dijo la estrella de The Kardashians después de bromear sobre la altura del presentador Kevin Hart. «No iba a venir esta noche, pero como no estoy aquí como cita de Tom, todavía hay muchas posibilidades de que lo haga», agregó.

Kim Kardashian continuó: «Hablando de que Tom y yo salimos, sé que hubo algunos rumores de que estábamos juntos, y nunca diría si lo hicimos o no. Simplemente publicaría el video», haciendo referencia a su escándalo por el video sexual que se hizo público en 2007.

«Sé que nunca funcionaría. Ex atleta, pómulos altos, cabello sedoso, ahora me recuerdas demasiado a mi ex padrastro», continuó, refiriéndose a la ex esposa de su mamá Kris Jenner, Caitlyn Jenner. «Una parte de mí piensa que querrías desnudarme, sólo para probarme la ropa».

«Honestamente, es difícil para mí ver a la gente ‘rostizarte’, pero creo que muchos miembros de mi familia han ayudado a defender a ex jugadores de fútbol», bromeó Kardashian, haciendo referencia a su difunto padre, Robert Kardashian, quien fue el abogado de OJ Simpson durante su juicio por asesinato de 1994.

¿Kim Kardashian y Tom Brady tienen un romance?

Cuando Tom Brady tomó el micrófono también se burló de Kim Kardashian y de su matrimonio con Kanye West .

«Sé que Kim estaba aterrorizada de estar aquí esta noche», dijo la ex estrella de la NFL a la multitud, y añadió: «No por esto, sino porque sus hijos están en casa con su padre».

Brady fue ‘rostizado’ por varios amigos y ex compañeros de equipo durante el especial de Netflix, incluidos Julian Edelman, Rob Gronkowski, Nikki Glaser, Drew Bledsoe y Randy Moss.

Las burlas de Kim Kardashian se producen después de que la revista People desmintiera que la estrella de los reality shows y Tom Brady estaban saliendo a pesar de medios estadounidenses confirmaron que se estaban conociendo mientras ella buscaba una casa de vacaciones cerca de la de él en las Bahamas.

«Tienen amigos y socios comerciales en común, pero no están saliendo. Kim está muy concentrada en sus hijos, sus negocios, la facultad de derecho y en prepararse para American Horror Story, que comienza a producirse el próximo mes», le dijo a la revista una fuente cercana a la empresaria en el momento.