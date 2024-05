Kate y William están pasan por un infierno tras diagnóstico de cáncer, revelan

Kate Middleton y el príncipe William están “pasando por un infierno” en medio de su batalla contra el cáncer, afirmó su amiga la diseñadora Amaia Arrieta.

Arrieta, quien ha diseñado para los tres hijos de la pareja real, el príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 9, y el príncipe Louis, de 6, dijo que está devastada por el diagnóstico de la princesa de Gales.

“Estoy desconsolada en este momento, creo que están pasando por un infierno, espero que regresen. Es realmente un tema personal”, declaró Amaia Arrieta en entrevista para Telegraph.

En marzo, Kate Middleton anunció que le habían diagnosticado cáncer después de permanecer alejada del ojo público durante varios meses.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa”, dijo Middleton en un emotivo video.

“Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Kate Middleton dijo que el diagnóstico les ha tomado a ella y al Príncipe de Gales, de 41 años, tiempo para explicarle a sus hijos menores. “Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu”, agregó.

La princesa también dijo que tener a William a su lado le ha brindado “una gran fuente de consuelo y tranquilidad”.

Después de compartir la desgarradora noticia, que acabó con los rumores de conspiración que rodeaban a Kate, se dice que Middleton ha estado recurriendo al apoyo de sus papás y hermanos. «Aunque ciertamente no los ves fotografiados juntos muy a menudo, están muy presentes en el fondo», dijo la experta real Katie Nicholl a Entertainment Tonight el mes pasado. «Son absolutamente fundamentales».

A principios de este mes, William dio una actualización sobre cómo les estaba yendo a su esposa e hijos, diciendo que todos estaban “bien”.