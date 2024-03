¿Dónde está Kate Middleton? Todas las teorías en torno a la princesa de Gales

En lo que se anuncia la fecha de estreno de la segunda temporada de House of The Dragon, no hay otra telenovela que involucre a los royals que genere tanto interés en la actualidad como el estado de salud de la princesa de Gales. Ni siquiera los ires y venires del príncipe Harry y Meghan Markle parecen opacar (por ahora) a Kate.

¿Dónde está Kate Middleton? Es la pregunta que los interesados en la realeza y los medios especializados se hacen todos los días y que, en el afán de responderla, ha dado pie a que las redes sociales se llenen de distintas versiones en torno a la verdadera situación que vive la esposa del príncipe William. Desafortunadamente, en esta historia no hay dragones, pero sobran intrigas y teorías conspiratorias.

Todos se preguntan lo mismo: ¿Dónde está Kate Middleton?

El palacio de Kensington tuvo que poner un alto al torrente de versiones no confirmadas en torno al estado de salud de Kate Middleton luego de que una periodista española mencionó en un programa de espectáculos que la princesa de Gales se encontraría grave, ya que el resultado de la operación abdominal a la que fue sometida en enero no habría tenido los resultados esperados por el equipo médico y que, por el contrario, habrían surgido complicaciones.

La periodista en cuestión es ​​Concha Calleja, quien aseguró en el programa Fiesta de la cadena española Telecinco que “los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones”; y que “hubo que intubarla y hubo que inducirle un coma”, según publica 20 Minutos.

El sitio The Cut enlistó algunas de las teorías conspiratorias más disparatadas en torno a Kate Middleton, después de que su ausencia (prolongada, pero programada) ha causado interés, preocupación y, sobre todo, morbo. El medio estadounidense menciona que se ha dicho que la princesa de Gales está en coma, que le hicieron un estiramiento facial (por lo que además del largo periodo de recuperación requeriría esconderse por completo de las cámaras) o que, incluso, está muerta. Además de que también se especula que se está divorciando del príncipe William.

La versión dicha en la televisión española que indica que Kate se encuentra en coma obligó al palacio de Kensington a asegurar, de forma individual a distintos medios y sin brindar mayores detalles, que la princesa se encuentra bien.

Un representante de Kate Middleton dijo a Page Six este jueves que la princesa “está bien” y que “el Palacio de Kensington dejó claro en enero los cronogramas de recuperación de la princesa” y reiteró que sólo se brindarían actualizaciones significativas”, publicó The Cut.

“Es una tontería total. Esa periodista no hizo ningún intento por verificar los hechos que mencionó con nadie del staff (de Kensington, residencia de los príncipes de Gales). Es fundamentalmente, totalmente inventado, y usaré un inglés cortés aquí: no es el caso en absoluto”, dijo un integrante del equipo del palacio a The Times, según dio a conocer People.

¿Dónde está Kate Middleton? Una línea de tiempo:

25 de diciembre. El último día que se vio a Kate Middleton en público fue durante el servicio religioso de Navidad en el que estuvo junto a William, sus hijos George, Charlotte y Louis; y los reyes Carlos y Camila , entre otros miembros de la Familia Real.

El último día que se vio a en público fue durante el servicio religioso de Navidad en el que estuvo junto a William, sus hijos George, Charlotte y Louis; y los , entre otros miembros de la Familia Real. 17 de enero. El palacio de Kensington publica un comunicado para dar a conocer que la princesa de Gales se someterá a una cirugía abdominal programada y que después de pasar unos días en el hospital, regresará a casa para continuar con su recuperación. Se anuncia que su regreso sería hasta después de la Pascua.