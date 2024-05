Danna responde a polémica tras preferir a España sobre México

Danna ha sido objeto de varias críticas y comentarios negativos en redes sociales, luego de que aseguró en una entrevista que prefería a España sobre México.

La intérprete de Oye Pablo fue captada por varios reporteros durante su llegada a la Ciudad de México luego de ofrecer una serie de conciertos en Colombia y Ecuador, momento en que no pudo evitar los cuestionamientos sobre las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses.

Danna reacciona a las polémicas que ha protagonizado

“¡Ay bebé!, no voy a hablar de controversias, yo siempre he amado a mi país adelante, a todos lados, con muchísimo orgullo, si lo quieren sacar de contexto, siempre hay buenos, malos comentarios, y mira, uno trabajando y siendo feliz”, expresó.

De la misma manera, la cantautora salió en defensa de su novio Alex Hoyer, tras ser señalado de utilizar a Danna para ganar fama.

“¿Cómo crees?… no, pues entonces yo también me cuelgo de la fama de un montón… la gente no tiene nada más que andar de &%$#, pero todo muy bien, yo solamente les mando besos y bendiciones a toda la gente que tira hate, que espero que en sus vidas puedan encontrar algo mejor y más positivo”, declaró.

Danna aseguró que este tipo de mensajes en su contra ya se le resbalan y no les da verdadera importancia.

Danna la resta importancia a lo que se dice de ella

“Yo creo que es un poco también la experiencia y los años que llevo en esto, no somos de palo, obviamente sí es hiriente a veces las cosas que uno lee, pero creo que hay cosas mucho más importantes y bendiciones tan grandes que me están llegando en mi vida, con mi carrera, con mi familia, en mi relación, tengo tantas cosas tan bonitas como para enfocarme en el odio que tienen los demás, yo creo que eso es un reflejo de lo que hay en el mundo afuera, internamente en cada quién, que en uno mismo”, aclaró.

Finalmente, Danna prefirió evadir los rumores que aseguran que el verdadero motivo que la llevó a quitarse el “Paola” de su nombre artístico fue evitar que una ex mánager se quedará con el 30 por ciento de sus ganancias por el uso de este.

“Yo prefiero no dar comentarios al respecto, la verdad yo estoy muy contenta trabajando y construyendo una nueva faceta de mi carrera, muy contenta”, reiteró la artista mientras se retiraba del lugar.