Daniel Bisogno reaparece en televisión para aclarar su estado de salud

Daniel Bisogno reapareció públicamente a través de una videollamada realizada para el programa Ventaneando a fin de aclarar ciertos rumores sobre su estado de salud luego de que fue hospitalizado en febrero pasado a causa de una bacteria que afectó a sus pulmones.

Daniel Bisogno reaparece a través de una videollamada

Aunque hace unos días envió un mensaje para explicar que estaba recuperándose en su casa, ahora el comunicados también apareció a cuadro para demostrar que continúa esforzándose para volver a su vida laboral lo más pronto posible.

“Estoy muy bien, la verdad es que hay una gran mejoría, ya estoy aquí en la casa, ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo, con la única verdad que es la que da Ventaneando”, inició el presentador de televisión.

Sobre los rumores con respecto a que tenía poco movimiento en su cuerpo, Daniel puntualizó:

“Afortunadamente logré salir del hospital, estamos aquí en la casa, prácticamente con un 85 % de la movilidad porque estuve muchos días en terapia intensiva e intubado, entonces no moví el cuerpo durante 19 días. Ya con las terapias que estoy tomando diario y todo el día, todo dos o tres para avanzar rápido”.

Daniel Bisogno aún no recupera la toda la movilidad de su cuerpo

Y agregó: “La cuestión pulmonar, la infección abarcó hasta el pulmón, y a fin de cuentas todo se controló y se superó y ahorita estamos en un muy buen momento con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy, y miren que me han hecho no saben cuántos estudios (…) pero hasta ahorita todo está bien”.

De la misma manera, el comunicador externó su deseo por volver a los foros de televisión lo más pronto posible. “Yo no puedo vivir sin estar ahí en Ventaneando, en la pantalla con ustedes, pero me tengo qué acostumbrar tantito en lo que me recupero y quedo perfecto, al 100, para poder estar ahí”, declaró.

Finalmente, Daniel Bisgono se mostró animado, agradeció a su familia y personas que lo han ayudado en este momento, además de confesar su esperanza por retomar su vida cotidiana lo más pronto posible.

“Estamos fuera de todo tipo de peligro en cuanto a la infección tan fuerte que tuve, que abarcó pulmón, que abarcó tórax, empezó en el estómago y se subió al pulmón, pero estuve varios días con tratamiento fuerte y logramos salir de ahí. Estamos saliendo de esta, y tienen Bisogno para rato, que no inventen por ahí, señores, aquí estoy y estamos muy bien”, concluyó.