Belinda cancela canción con Marca Registrada tras ácidos chistes de vocalista: “Anti tatuajes de ojos” 

Belinda le dice ‘no’ a Marca Registrada, luego de que el vocalista de la banda de regional mexicano, Fidel, lanzara ácidos comentarios y duros chistes en contra de la cantante pop y su ex relación con Christian Nodal. El sencillo que ya estaba grabado si saldrá, pero en solitario, pues así lo dio a conocer el cantante e incluso afirmando que ni Kenia Os quiso suplir.

A través de su cuenta de TikTok, el cantante compartió que la canción que no tiene nombre pero ahora podría llamarse La Huérfana, broma que hizo alusión a que la actriz les dijo ‘no’, si saldrá en el nuevo disco de estudio de Marca Registrada pero ya en solitario. Aunque no detalló qué fue lo que pasó, internautas dieron con la entrevista que dio el giro de 180 grados y que terminó por cancelar la colaboración.

“¿Será el destino? Esta rola se va sola en el álbum. Le pondremos la Huérfana ja, ja. Ni Beli ni Kenini .. Se va ir con La Marca Registrada nada más”, escribió Fidel en su cuenta sin esperar la ola negativa de comentarios que ha tenido debido a que los Belifans saben el contexto detrás de la cancelación, aunque la defensa de los seguidores de él también han generado debate pues apoyan la decisión.

Qué dijo Fidel de Marca Registrada sobre Belinda: “Anti tatuajes de ojos”

Luego de la noticia de la cancelación del dueto entre Belinda y Marca Registrada, fans de la protagonista de telenovelas infantiles en Televisa como Cómplices al recate, Amigos X Siempre y Aventuras en el tiempo dieron con los comentarios y bromas que expresó su vocalista y que habrían influido en la decisión de la cantante para declinar la oferta pese a que incluso ya se había grabado.

Se trata de una entrevista que le realizó el tiktoker Miguelinrisa, donde al preguntarle si ya se había “tatuado” algo por estar con la cantante, haciendo referencia a los tatuajes de Christian Nodal, no dudó en burlarse de ello e incluso asegurar que no había dinero para darle a ella, otra referencia al presunto trasfondo que tuvo la relación y por la cual terminó Belinda con la actual pareja de la rapera argentina Cazzu.

“No pues ya me puse el primero, yo pienso que de ahí para el real ya está canijo. Pero no, nosotros estamos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero para andar repartiendo”, expresó Fidel de Marca Registrada.

