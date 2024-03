A poco más de un año de que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, los representantes de los medios de comunicación cuestionaron a la conductora del programa Hoy sobre si existía alguna posibilidad de que ella y el exTimbiriche vuelvan a estar juntos.

Andrea Legarreta responde tajante a una posible reconciliación con Erik Rubín

Debido a que la ex pareja dejó abierta la opción de un posible regreso al manifestar que tomaron esa decisión por recomendación de su terapeuta, es que durante su encuentro con la prensa durante la conferencia de la obra Vaselina, las dudas sobre si Andrea y Erik retomarían su matrimonio no se hicieron esperar.

Ante el comentario de un reportero sobre que hay parejas que se separan y luego regresan, Legarreta replicó:

“Si ha sucedido, mira al final la vida nos sorprende, nos sorprendió con esta separación de pareja, al final cuando tú estás con alguien proyectas tu vida con esa persona y la vida nos sorprende, podría pasar (que regresemos), tal vez, pero ¿hoy está pensado eso?, no, hoy no”.

Acto seguido Andrea recalcó a los medios que las personas no comprenden que Rubín y ella se separaron con cariño, por lo que hasta el día de hoy mantienen una gran amistad.

Nina Rubín participa en la serie de Chespirito

“Pero hay una linda historia, a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una ex pareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario, nos dimos una vida muy bonita, hay agradecimiento, hay amor desde otro sitio”, puntualizó.

Por otro lado, la también protagonista de novelas externó lo feliz que se encuentra por el trabajo que están haciendo sus dos hijas Mía y Nina Rubín en el medio del espectáculo.

«Estamos orgullosos de Mía y de Nina, las dos son niñitas que como que fueron descubriendo (qué querían ser), yo siento que ellas merecen esto, no importa de quién sean hijas”, recalcó la presentadora.

Finalmente, Andrea confirmó que su hija Nina está participando en la serie Sin querer queriendo, que abordará la vida de Roberto Gómez Bolaños ‘’Chespirito’.

“Sí, pero yo no puedo hablar, muy orgullosa”, expuso Legarreta al respecto.