Acusan a vocalista de Los Daniels de presentarse alcoholizado en concierto; así responde

Los conciertos en nuestro país son de los eventos que más desatan tema de conversación debido a que las presentaciones en vivo de los diferentes artistas son de los shows preferidos por las personas en México.

Esto queda ilustrado de manera perfecta con el hecho de que las entradas para los diferentes conciertos y festivales regularmente se agotan, sin importar el cantante que vaya a subir al escenario, es muy común que en algún momento será un completo sold out.

La emoción se desborda entre los fans de este tipo de eventos musicales cuando se anuncian nuevos festivales pues una gran cantidad de personas los prefieren pues en un solo día pueden presenciar una alta variedad de artistas, géneros y poder así escuchar a sus cantantes favoritos en un solo lugar.

Y tal fue el caso del Festival Tertulia, celebrado en Puebla el pasado 17 de febrero, que en su primera edición contó con la presencia de famosos grupos como Molotov, Elefante, Little Jesus, Porter, Los Amigos Invisibles, Elsa y el Mar, así como cantantes solistas como Daniela Spalla.

Pero de entre todos ellos destacaron Los Daniels, y no precisamente por su buena actuación, sino porque tuvieron problemas durante su show musical debido a que el vocalista Ismael Salcedo llegó tarde y sólo pudo interpretar dos de las canciones de todo el repertorio.

La banda inició sin él debido a que tenían que cumplir y respetar el tiempo del festival, Asimismo fue señalado por las acciones que tomó una vez que estuvo encima del escenario, lo que llevó al público incluso a considerar que se encontraba en estados inconvenientes relacionados con el consumo del alcohol.

Y es que las actitudes que Ismael Salcedo tuvo en la presentación, desde arrojarse una cerveza encima que pertenecía a un fan, hasta el quitarse algunas de las prendas durante las pocas canciones que interpretó, fueron suficientes hechos como para que lo criticaran.

Sin embargo, fue este domingo 18 de febrero, un día después del concierto de Los Daniels como parte del Festival Tertulia, que el cantante salió a dar algunas declaraciones tratando de explicar qué fue lo que sucedió realmente y el hecho de por qué actuó de la forma en que lo hizo.

Vocalista de Los Daniels responde a acusaciones del público

Ismael Salcedo compartió unas palabras por medio de las redes sociales con el fin de tratar de aclarar lo que verdaderamente ocurrió, de acuerdo con su versión, en su presentación del Festival Tertulia, al lado de Los Daniels.

Lo primero que dijo fue que modificaron el horario de su participación lo que le ocasionó inconvenientes pues tuvo que “correr” lo que le ocasionó problema de respiración y lo “dejó sin aire”, lo que ocasionó que fuera difícil cantar.

Esto fue lo que comentó: “Nos movieron el horario y yo no estaba listo, la banda se tuvo que adelantar y subir sin mí, llegué con mucha adrenalina… para tratar de rescatar el show al que sólo le quedaban dos temas… hice lo que pude… siento mucho que como de costumbre todo se use en contra”.

Asimismo descartó haber subido alcoholizado al escenario, precisando que él no consume ningún tipo de drogas ni estaba borracho durante su presentación. Finalmente se disculpó con aquellos que se sintieron ofendidos tras la actuación.

“Estoy apenado con todos los que lo tomaron a mal, pero no estoy arrepentido… antes hubiera sido toda una actuación de un rocker, hoy me doy cuenta que ya no es así y con toda sinceridad pido una disculpa”, concluyó el vocalista de Los Daniels.