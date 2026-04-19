“Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas”: Fiscal General ante operativo en Morelos

• “Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas”: Fiscal General, César Jáuregui Moreno

El Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó en rueda de prensa, detalles sobre el hallazgo de un total de seis laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, en los que se elaboraban drogas sintéticas, cuya localización, dijo fue resultado de un trabajo de investigación de aproximadamente tres meses, realizado entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dio a conocer que los días 17 y 18 de abril, personal de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, localizaron y destruyeron los laboratorios clandestinos, así como un campamento con víveres para consumo humano.

En el lugar, que consideró como “uno de los más grandes hallados en el país, en dónde se producían drogas químicas,” como metanfetaminas por el tipo de materiales que encontraron, y eran instalaciones muy elaboradas, con sofisticación técnica, explicó.

Informó que ayer mismo, se turnó el asunto a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito del orden federal a efectos de que se hagan cargo del aseguramiento y de la continuación de las investigaciones.

El primer campamento, se trató de una extensión de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en 5 áreas, con el siguiente contenido:

La primera área:

19 tambos de mil litros.

La segunda área:

2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”.

La tercera área:

17 contenedores de mil litros.

3 macas un baño.

2 contenedores de agua.

14 depósitos con (acetona).

La cuarta área:

14 contenedores con material blanco.

16 contenedores con material color negro.

La quinta área:

5 hornos.

7 depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos.

10 depósitos chicos.

61 cilindros de gas conectados.

42 cilindros de gas.

4 depósitos de material negro.

Montón de costales con material blanco sin leyendas.

33 de contenedores de mil litros.

3 tarimas, 8 costales, 14 contenedores con material blanco.

25 depósitos con material líquido en color negro.

14 depósitos de (Acetona).

El segundo campamento, consistente en un área abierta, en donde se localizó lo siguiente:

Depósito de costales con material color blanco.

2 condensadores.

2 calderas.

6 contenedores de 1000 litros.

5 botes con material líquido

2 hornos.

1 contenedor conectado a los hornos.

13 contenedores de 1000 litros con líquido a determinar.

22 contenedores con material en color blanco.

1 bolsa blanca con papel aluminio en su interior.

5 galones de 60 litros con químicos a determinar.

23 contenedores con líquido a determinar.

196 cilindros para gas de 30 kilogramos cada uno.

12 hornos.

45 tambos vacíos con la leyenda “Clouter”.

44 contenedores de 1000 litros cada uno con material líquido en su interior a determinar.

44 contenedores de 500 litros aproximadamente con material líquido en su interior a determinar.

Así también, un campamento de aproximadamente 20 x15 metros, con víveres para consumo humano.