“Eres magnífica”: Mamá de Ariana Grande la defiende tras la ola de críticas por su delgadez

Joan Grande defendió públicamente a Ariana tras la ola de comentarios sobre su apariencia. La cantante, además, hará una pausa al terminar la gira Eternal Sunshine.

Tras el estreno del videoclip de “Petal”, el sencillo que da nombre a su octavo álbum de estudio, Ariana Grande volvió a ser blanco de comentarios sobre su apariencia física . Las imágenes del video provocaron un intenso debate en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron preocupación por la delgadez de la cantante.

En medio de la polémica, su mamá, Joan Grande, decidió intervenir públicamente con un mensaje de apoyo que rápidamente se volvió viral.

Mamá de Ariana Grande la defiende tras la ola de críticas por su delgadez

Su reacción llegó apenas unos días después de que también se confirmara que Ariana hará una pausa en su vida pública al finalizar la gira Eternal Sunshine, con el objetivo de priorizar su bienestar tras años de constante escrutinio mediático.

Ariana Grande compartió en Instagram una serie de fotografías detrás de cámaras del videoclip de “Petal”, en las que aparece con distintos cambios de vestuario, incluyendo un vestido con estampado de vaca y otro look cubierto de sangre, parte de la narrativa visual del proyecto.

Mientras cientos de usuarios comentaban sobre su aspecto físico, Joan Grande decidió dejar un mensaje que fue interpretado como una clara muestra de respaldo hacia su hija.

“Eres magnífica… ¡y este video es increíble!!”, escribió Joan Grande.

El comentario recibió millones de reacciones y fue celebrado por los seguidores de la artista, quienes destacaron el apoyo incondicional de su madre. Otras personas cercanas a Ariana, como el estilista Law Roach y el director Christian Breslauer, también manifestaron su respaldo dejando emojis de corazón en la publicación.

El álbum Petal, lanzado el 31 de julio, debutó entre las principales tendencias en plataformas de streaming y redes sociales gracias a su propuesta visual y al interés que ha despertado la nueva etapa artística de la cantante.

Ariana Grande hará una pausa tras terminar su gira

En medio de la conversación generada por su aspecto físico, un portavoz de Ariana Grande confirmó el pasado 2 de agosto que la intérprete planea alejarse temporalmente de la exposición pública una vez que termine la gira Eternal Sunshine.

“Ariana tomará un paso atrás de la visibilidad después de completar la gira Eternal Sunshine”, indicó el portavoz.

Según explicó, la decisión responde al deseo de que la cantante pueda descansar después de años de intensa actividad profesional y de un constante escrutinio sobre su vida personal y su imagen.

Ariana Grande (Getty Images)

“Espera terminar la gira con una nota alta, de forma saludable y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público interminable y constante”.

El representante también quiso destacar la conexión que Ariana mantiene con sus seguidores.

“Esta gira ha sido una experiencia preciosa para ella. Ama a sus fans y ha disfrutado cada minuto de la gira”.

Como parte de este descanso, la artista también abandonó el elenco del musical Sunday in the Park with George, donde compartiría escenario con Jonathan Bailey, su compañero en Wicked. La productora Empire Street Productions confirmó que el montaje continuará con un nuevo reparto.

No es la primera vez que Ariana Grande habla sobre los comentarios a su cuerpo

Aunque la cantante no ha respondido directamente a la polémica surgida por Petal, sí ha abordado el tema en varias ocasiones durante los últimos años.

En abril de 2023 publicó un video en TikTok en el que pidió poner fin a los comentarios sobre el aspecto físico de las personas, independientemente de cómo luzcan.

“Creo que deberíamos ser más gentles y menos cómodos al comentar los cuerpos de las personas, sin importar qué”, expresó entonces.

Más recientemente, a finales de 2024, volvió a reflexionar sobre el tema durante una entrevista en la que reconoció que vivir bajo el constante análisis de su apariencia ha sido una de las partes más difíciles de su carrera desde la adolescencia.

Las declaraciones de Joan Grande y el anuncio de la próxima pausa de Ariana han vuelto a abrir el debate sobre la presión estética que enfrentan las figuras públicas y sobre la importancia de evitar comentarios que especulen acerca de la salud o el cuerpo de una persona basándose únicamente en su apariencia.