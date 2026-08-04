Atacan a balazos a policías estatales en la entrada a Aldama; despliegan operativo de búsqueda

Elementos de la Policía Estatal fueron atacados a balazos la tarde de este martes cuando circulaban a bordo de una patrulla sobre la avenida Constitución, en el acceso al municipio de Aldama, a la altura del camino al Campestre. Los agresores viajaban en una camioneta RAM 1200 de color blanco que contaba con reporte de robo.

De acuerdo con los primeros informes, los sujetos abrieron fuego contra la unidad oficial marcada con el número económico 328, provocando múltiples impactos de bala que dejaron fuera de funcionamiento la patrulla. A pesar de la agresión, ninguno de los agentes resultó lesionado.

Tras el ataque, autoridades estatales desplegaron un fuerte operativo de seguridad en Aldama y sus alrededores para localizar a los responsables, quienes lograron huir del lugar. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan para dar con el paradero de los presuntos atacantes.