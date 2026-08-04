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Detienen AEI y SEDENA a dos hombres en posesión de drogas

El operativo implementado de manera conjunta entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Secretaría de la Defensa Nacional, permitió la detención de dos hombres en distintas intervenciones en posesión de cristal y mariguana.

En el primer caso, la intervención se realizó en las calles 78 y Tenochtitlán de la colonia Tierra Nueva, en donde se detuvo a Jacobo G. F., de 36 años de edad, a quien se le encontró entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía 9 gramos de cristal.

En el segundo caso, los agentes ministeriales detuvieron en las calles Río Grijalva y Río Santa María, del Barrio Santa María, a quien se identificó como José Luis M. G., de 36 años de edad, en posesión de un envoltorio con 5 gramos de cocaína.

Los detenidos, así como las diferentes dosis de droga que les fueron aseguradas, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el
Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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