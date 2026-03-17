La NASA lanzó la iniciativa “Envía tu nombre con Artemis II“, en la que dejará que el público mande su nombre al viaje que tiene programado Artemis II a la Luna.

NASA abre registro para enviar tu nombre a la Luna con Artemis II

A través de redes sociales, la NASA invitó a los amantes de la astronomía para enviar con Artemis II su nombre a la Luna.

Para registrarte debes seguir este paso a paso:

Ingresa al sitio: https://www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/

Dale clic en el botón “Obtén tu tarjeta de embarque”

En el formulario, escribe tu nombre y apellidos

Digita un código PIN de 4 a 7 dígitos y dale clic en “Enviar”

Espera a que se genere tu tarjeta de embarque

Envía tu nombre a la Luna: NASA abre registro para Artemis II (Especial)

La tarjeta de embarque que te da la NASA es un boleto virtual que incluye varios datos sobre Artemis II y tus datos de viaje como:

Código QR con información sobre la misión Artemis II

Número de serie

Tu nombre

El cohete que será usado y nave espacial

Lugar del lanzamiento

El destino: Alrededor de la Luna.

Nombre de los cuatro astronautas que viajan

Millas adquiridas

Ahora bien, no pierdas tu código PIN, ya que la NASA no puede recuperar un PIN perdido.

Así que guardar el código que escribiste, si quieres buscar tu tarjeta de embarque en el futuro.

De acuerdo con la NASA, los nombres que se registren en “Envía tu nombre con Artemis II“ serán guardados en una memoria USB que volará en la nave Orion.

La misión Artemis II tiene como ventana de lanzamiento el 1 de abril 2026.

El despegue de la nave Orion será desde la plataforma del Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida, en Estados Unidos.