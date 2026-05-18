Entrevistó FGR a militares que ayudaron en operativo para desmantelar narco laboratorio

Con respecto a las investigaciones sobre los hechos derivados de la instalación clandestina de un laboratorio para la producción de drogas sintéticas, localizada en el municipio de Morelos, Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) informa los avances logrados por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).



​En lo que se refiere a la indagatoria que se integra con motivo del hallazgo del laboratorio clandestino, a cargo de la Fiscalía Federal en el estado de Chihuahua, la zona continúa resguardada con auxilio de las fuerzas federales y continuamos con el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción.

De igual modo, esta FGR se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina, así como la identificación de posibles empresas proveedoras.



En cuanto a la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de seguridad nacional, que se tramita en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, informamos que, además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que, aparentemente, habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo.



​Asimismo, la Fiscalía General de la República está en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo, y que el operativo que culminó en la localización del laboratorio se haya llevado de manera adecuada, en términos de la normatividad aplicable.



​La FGR refrenda su obligación constitucional y compromiso institucional, relativo a llevar a cabo una investigación objetiva y seria, encaminada a esclarecer los hechos y a combatir la impunidad.

Los avances y resultados de la indagatoria se comunicarán de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso.