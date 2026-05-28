¡Entreguen a Rocha Moya!, no al narcopacto, no a la narcopolítica, demanda GPPAN

• Invitan a senadores de Morena a ponerse la playera “#Yo con Rocha”

Las y los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional criticaron la reforma judicial y las modificaciones electorales impulsadas por Morena, al asegurar que los cambios buscan “proteger narcogobernadores, blindar pactos con el crimen organizado y perseguir opositores”.

Orgullosamente, los legisladores portaron en tribuna playeras con la leyenda #Yo con Maru para defender a la gobernadora de Chihuahua por combatir al crimen organizado y desmantelar narcolaboratorios.

En contraste, señalaron que “el narcogobernador” morenista Rubén Rocha Moya pactó con el crimen organizado, está acusado por un gran jurado con orden de aprehensión y con solicitud de extradición.

Por lo que invitaron a senadores de Morena a portar una playera guinda con la frase: “#Yo con Rocha”

¡Entreguen a Rocha Moya ya! ¡No al narcopacto, no a la narcopolítica!, advirtió el coordinador del GPPAN, Ricardo Anaya Cortés, quien sostuvo que la Reforma Judicial que se discute en la Cámara alta es un “mamotreto gigantesco” que tiene como fin el control total del Poder Judicial para proteger a narcogobernadores y a perseguir a opositores.

“¿Cuál democratización del Poder Judicial? Si esas cinco personas incondicionales de ustedes deciden de manera total y absoluta quién aparece en la boleta electoral. Y después viene la feria de los acordeones, el control de la elección y, por lo tanto, el control total del Poder Judicial”.

El líder de la bancada del PAN en el Senado anticipó que más tarde “en lo oscurito” se discutirá una reforma al 41, fracción sexta constitucional, “con el cuento de que quieren defender la soberanía nacional y para poder anular las elecciones si hay, dicen ustedes, intervención extranjera”.

“Les tengo noticias: no tenemos un problema de intervención extranjera, tenemos un problema de intervención del narco y del crimen organizado, con el que ustedes han pactado” afirmó.

Alertó que las reformas podrían abrir la puerta a restricciones contra voces que el gobierno no controla.

Finalmente, rechazó los cambios planteados a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), al considerar que la creación de una comisión verificadora para revisar candidaturas representa una simulación.

Anaya Cortés expuso que, si Morena realmente quisiera impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado, aceptaría que los partidos políticos asuman plenamente la responsabilidad sobre los perfiles postulados.