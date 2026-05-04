Entregará Bien Común tarjetas a personas con discapacidad este mes

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes dio a conocer que para la segunda quincena de mayo se espera hacer entrega de las tarjetas de apoyo para personas con discapacidad al 100 por ciento de las y los solicitantes.

Destacó que fueron 6 mil 090 personas las que se acercaron a solicitar el apoyo a quienes se les autorizó una cantidad en relación al estudio socioeconómico que se les realizó previamente, con montos que van desde 4 mil pesos hasta 13 mil pesos según las necesidades que tienen en lo particular.

Rafael Loera informó que la entrega de las tarjetas se hará directamente en el domicilio de la persona beneficiaria y el plástico estará listo para utilizarse ese mismo día.

Destacó que del total de solicitudes de apoyo, hubo una cantidad mínima de inconsistencia al momento de realizar el estudio socioeconómico, al detectarse diferencias entre lo que declararon y lo que tienen en sus hogares, como el señalar que tenían piso de tierra y en realidad cuentan con azulejo, entre otros casos.