Entregan UGRCH y Estado apoyos a ganaderos de Gran Morelos y Balleza

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) encabezada por Álvaro Bustillos Fuentes realizó la entrega de apoyos en conjunto con el Gobierno del Estado a Asociaciones Ganaderas Locales.

Se realizó la entrega de concentrado de agostadero Vaca 14 en la Asociación Ganadera Local de Gran Morelos, así como de maíz rolado en Balleza.

Asimismo, hacen un llamado a los interesados a acercarse a sus Asociaciones Ganaderas Locales para conocer la disponibilidad de insumo, así como los requisitos y aprovechar los beneficios.

Estos apoyos se llevan a cabo de ante la crisis de sequía como parte de un subsidio para el campo, ya que los apoyos federales no se han realizado.