Nuevo hospital del IMSS debería ser al oriente, apoyando a la vivienda e infraestructura: Canadevi

Enrique Hinojos, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) dio a conocer que sería una buena opción dar paso al nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al oriente de la ciudad.

En este sentido el líder de los constructores de vivienda comentó que el oriente de la ciudad es una buena opción para el desarrollo del nuevo hospital, el cual aún es evaluado para su construcción pues se esta buscando la mejor opción.

“El hospital del IMSS tiene que ser en esa zona, no solo apoyando en materia de vivienda sino a través de infraestructura, trabajo y todo lo que detonaría el hospital del IMSS”, comentó.

En este sentido el empresario señaló que este nuevo nosocomio podría dar una mejor infraestructura para la zona, dando un comienzo y cambio a favor de los habitantes del lugar pues se dará mayor desarrollo económico así como nuevos comercios y servicios.