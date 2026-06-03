Refuerzan grupos especiales operativos preventivos y revisión de motocicletas

Como parte de las estrategias de vigilancia y prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, grupos especiales de la corporación desplegaron un operativo de revisión de motocicletas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de detectar unidades con reporte de robo o utilizadas para cometer ilícitos.

El operativo fue realizado de manera coordinada por el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), K9 y el Equipo de Proyectos Especiales, quienes efectuaron recorridos y revisiones, principalmente en zonas con mayor incidencia delictiva al norte, oriente y sur de la capital, en apoyo a los patrullajes ordinarios.

Durante las acciones, los elementos verificaron documentación, placas y números de serie de las motocicletas, además de realizar inspecciones preventivas para inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad de las y los ciudadanos.

Cabe destacar que, como resultado de los operativos implementados para detectar vehículos con reporte de robo, en lo que va del año se han recuperado 113 vehículos, de los cuales 15 corresponden a motocicletas, reafirmando así el compromiso del Gobierno Municipal de proteger el patrimonio y la seguridad de las familias chihuahuenses.