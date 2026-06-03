Brinda Estado acompañamiento psicológico a personas mayores y con discapacidad

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), brinda acompañamiento psicológico gratuito a personas mayores y con discapacidad, mediante atención profesional enfocada en sus necesidades emocionales y sociales.

Esto como parte de las acciones para promover una mejor calidad de vida entre los sectores vulnerables.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, informó que este servicio de terapia, está orientado para atender situaciones de salud mental como ansiedad, depresión, duelo, estrés y otras problemáticas emocionales, con sesiones individuales o grupales.

Señaló que, en el caso de las personas mayores, se brinda atención de lunes a jueves, con sesiones presenciales de hasta 60 minutos en las oficinas de la dirección de Grupos Vulnerables, ubicadas en avenida Agustín Melgar número 3703, colonia Nombre de Dios; mientras que, los viernes por la mañana, el servicio se ofrece en la Casa de los Abuelos Deportiva.

Loera agregó que, para personas con alguna discapacidad, la atención puede ser presencial o virtual, con el propósito de facilitar el acceso al servicio. Las consultas se brindan todos los jueves, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Para obtener mayor información sobre el acompañamiento psicológico y agendar una cita, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17904.