Beneficia DIF Estatal a 135 mil chihuahuenses con más de 57 mil paquetes alimenticios

El DIF Estatal de Chihuahua ha beneficiado a cerca de 135 mil personas con la entrega de más de 57 mil paquetes alimenticios, con el objetivo de abonar a la nutrición de las familias en situación de vulnerabilidad.

La distribución de estos insumos se ha realizado en coordinación con los 67 DIF municipales, que se encargan de la identificación, actualización del padrón de beneficiarios y la asignación bimestral de los mismos.

Gracias a esta logística descentralizada, la cobertura alcanza zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas, para garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo requieren.

Los paquetes están destinados a distintos grupos prioritarios: personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes (NNA), mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y jefas y jefes de familia en condiciones de vulnerabilidad.

Cada kit contiene alimentos de la canasta básica seleccionados para contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición balanceada.

Estas acciones forman parte de la estrategia interinstitucional NutriChihuahua, que además cuenta con un programa de desayunos escolares, que otorga diariamente más de 154 mil desayunos fríos y calientes en escuelas y centros comunitarios de toda la entidad.