El titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, participó en el Primer Foro Internacional de Investigación, Gestión y Política Educativa, con la ponencia “Panorama de la Educación en Chihuahua al 2026”.

El evento se efectúa el 24 y 25 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde Gutiérrez Dávila subrayó que la política educativa debe centrarse en las personas y en construir proyectos de vida para las infancias, adolescencias y juventudes, junto con sus familias, comunidades y el magisterio.

Explicó que la diversidad territorial de los 67 municipios del estado exige soluciones diferenciadas bajo tres ejes rectores: acceso, aprendizajes y pertinencia, articulados en cuatro etapas de implementación: diagnóstico territorial, priorización, alianzas y seguimiento.

En materia de matrícula y cobertura, el funcionario informó que en el ciclo escolar 2025-2026 Chihuahua registra más de 993 mil 542 estudiantes y más de 56 mil 200 docentes.

De esta cifra, cerca de 700 mil alumnas y alumnos son de educación básica y una matrícula en educación superior de 150 mil 120 estudiantes, lo que representa tres años consecutivos de crecimiento en este nivel.

Detalló que entre 2021 y 2025 se entregaron 87 mil 472 becas estatales con un promedio anual de 17 mil 494 apoyos, además de 113 millones de pesos en mochilas y útiles escolares durante el presente ciclo escolar 2026-2027.

El funcionario destacó el impulso a estrategias de formación, convivencia y tecnología, como la Agenda Estatal de Inglés, con aproximadamente 40 mil licencias distribuidas entre educación media superior y básica, la puesta en marcha de siete instrumentos jurídicos que incluyen el protocolo de protección docente y el proyecto inicial de 23 aulas digitales.

Gutiérrez Dávila, quien fue el encargado de la declaratoria inaugural del foro internacional, reiteró que la educación es una tarea colectiva que requiere planeación, coordinación y uso eficiente de los recursos para ampliar oportunidades en todo el estado.