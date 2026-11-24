Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que, con el gobierno de China se acordó una primera cooperación para la formación médica e investigación científica, así como crear en el país un primer hospital inteligente con el modelo chino. No obstante, son más las áreas en las que se busca ampliar los lazos con el gigante asiático, lo cual abarca también desarrollo tecnológico, energía, medio ambiente y turismo.

A la par, recalcó que otra meta es fortalecer la balanza comercial con mayores exportaciones a China.

Luego de su visita a Shenzhen, China, para asistir a la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), la mandataria apuntó que entre los objetivos particulares se encuentra el intercambio para la investigación científica y la formación de médicos, con la intención de que tanto mexicanos puedan acudir al país asiático con esa meta, como viceversa.

“Acordamos al menos dos acciones de colaboración, de cooperación. La primera es poder instalar en México un hospital inteligente, iniciar con eso y a partir de ahí ver cómo podemos avanzar en otros hospitales. Todavía no definimos cuál hospital, pero el hospital que visitamos es de mil 500 camas y tiene una alta tecnología y una atención extraordinaria. El objetivo es poder instalar en México uno de estos hospitales y de ahí seguir colaborando. Y la segunda es mayor cooperación en la formación y en la investigación científica, que un grupo grupo de médicos mexicanos puedan ir a China a capacitarse, a formarse, y también ver si médicos de China pueden venir a México a formarse”, señaló Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, la Jefa del Ejecutivo federal detalló los temas en los que se plantea la cooperación con ese país.

“El objetivo es seguir colaborando a través de la embajada de China en México en salud, ciencia y desarrollo tecnológico, energía, medio ambiente y turismo. Son los cinco principales que decidimos avanzar más en la cooperación”, indicó.

Apuntó que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena; la Secretaria de Energía, Luz Elena González, y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también asistieron para ampliar el diálogo.

La Secretaria de Energía se quedó en ese es país para “analizar algunas tecnologías, como por ejemplo el procesamiento de residuos sólidos para generar energía, entre otras, y también tratamiento de agua”.

Respecto al sector de Turismo, recordó que el próximo año se celebran 55 años de la relación México-China, por lo que se plantea que pueda ser un año especial para el turismo entre ambas naciones. También expuso que es en ese marco en el que solicitó al gobierno chino que se valore dar un panda a México. Recordó que desde la década de los 70 se regalaron dos pandas al país, y luego de tener descendencia, se convirtió en una “pandomanía” entre los mexicanos.

Sobre el comercio con China, expuso que el Secretario de Economía también se quedó en ese país tras la Cumbre de la APEC, y subrayó que “parte de lo que está en la mesa es que podamos exportar más productos a China y hacer un mejor balance de nuestra balanza comercial”.