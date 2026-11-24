El jército de Estados Unidos se alista para detonar en Iowa 68 barriles de sustancias químicas usadas para fabricar bombas.

Middletown. El Ejército de Estados Unidos planea detonar la totalidad de las reservas nacionales de azida de plomo en Iowa la mañana del miércoles y advirtió que dicha sustancia -usada para fabricar bombas- podría explotar en cualquier momento si no se actúa.

“La inacción ya no es una opción”, manifestó el mayor general Eric Shirley, quien está a cargo de la operación.

Funcionarios advirtieron el martes a los habitantes de las cercanías que se preparen para evacuar a fin de evitar el polvo tóxico en el aire, al tiempo que intentaron asegurarles que las barreras alrededor de la zona de explosión deberían limitar en gran medida la propagación de la nube.

“No creemos que el público deba entrar en pánico”, comentó el secretario interino del Ejército, Adam Telle. “Nuestro objetivo es mantener la mayor parte posible aquí, en nuestra planta de municiones del Ejército en Iowa, para evitar que se desplace”.

La detonación controlada de unas cinco toneladas de azida de plomo degradada en la Planta de Municiones del Ejército en Iowa, en Middletown, ha generado preocupación por posibles efectos en la salud y el medio ambiente, así como frustración por la falta de información. Expertos advirtieron que las reservas se volverán más volátiles a medida que bajen las temperaturas en los próximos días.

Según un escrito presentado ante el tribunal por el gobierno, el Ejército reprogramó la detonación en el sureste de Iowa para el miércoles debido a condiciones de viento más favorables y para disponer de más tiempo para medidas de seguridad adicionales.

Detonarán 68 barrilles

La detonación de 68 barriles estaba prevista inicialmente para el viernes pasado. El Ejército indicó que necesita detonar las reservas para evitar una posible explosión en cadena, que sería más peligrosa.

Los funcionarios que supervisan el plan dicen que se espera que el viento del miércoles sople hacia el suroeste y se aleje de la cercana Burlington, una ciudad de poco menos de 25 mil habitantes situada a orillas del río Mississippi.

El Ejército difundió el martes nuevos mapas que muestran la trayectoria probable de la nube en dirección a Missouri. Los planes para una detonación anterior preveían que la nube se dirigiera hacia el norte.

Una notificación de emergencia enviada a teléfonos celulares la mañana del martes indicaba que la detonación está programada para las 9 de la mañana del miércoles y que algunas personas dentro de un radio de 8 kilómetros (5 millas) al suroeste de la planta podrían ser evacuadas.

La “alerta de amenaza inminente” indica a quienes se encuentren hasta 32 kilómetros de distancia que permanezcan en interiores con las ventanas cerradas “para evitar polvo de plomo en el aire, ruido y vibración”.

El Ejército ha instalado barreras adicionales contra explosiones alrededor de los búnkeres donde se detonará la azida de plomo, y aplicará geles y espumas balísticas para absorber el polvo de plomo.

También planea empapar los materiales con miles de litros de agua.

“Hemos tomado cada solución viable y la hemos considerado”, afirmó Telle. “En todos los casos, la respuesta es que la detonación controlada es lo más seguro”.

El Ejército obtuvo la aprobación para la detonación por parte del tribunal federal de apelaciones, como parte de una saga plagada de confusión en la que también intervino el presidente Donald Trump.

Un tribunal dijo el lunes que la Agencia de Protección Ambiental estadunidense incorporó adecuadamente salvaguardas en un permiso de emergencia para minimizar la dispersión de polvo. Esas condiciones atienden las preocupaciones de los grupos ambientalistas que presentaron la demanda para detener la detonación, indicó el tribunal.

El alcalde de Middletown, Rodney Johnson, dijo que la detonación debe realizarse “para que podamos seguir con nuestras vidas”.