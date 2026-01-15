Entregan cobijas y despensas a personas en situación vulnerable

El alcalde de Guerrero, Salvador “Chava” Villa, acompañado de su esposa, Carmelita Campoy de Villa, realizó la entrega de cobijas y despensas a personas en situación vulnerable del municipio, refrendando su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía y atender de manera directa a quienes más lo necesitan.

Durante la jornada, se destacó el apoyo directo a las familias beneficiadas y se agradeció al Gobierno del Estado por su respaldo, que hizo posible llevar estos apoyos a quienes más lo requieren.

En otras acciones, el alcalde Salvador “Chava” Villa también realizó la entrega gratuita de pacas a productores ganaderos del municipio, beneficiando a cada productor con 20 pacas, como parte del respaldo al sector agropecuario local.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente de la administración municipal para apoyar a las familias y a los productores de Guerrero.