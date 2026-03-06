Entregan apoyos alimentarios “Tony Melendez”

El diputado federal por el 5.° distrito electoral con sede en Delicias, Juan Antonio “Tony Melendez”, realizó esta semana una serie de entregas de apoyos alimentarios que consisten en papa y frijol para familias vulnerables. Refrendó su compromiso de seguir trabajando por la comunidad que lo eligió como su representante ante el Congreso de la Unión.



Por su simpatía y el arraigo que tiene en la comunidad chihuahuense. “Tony Melendez” fue bien recibido en el Municipio de Aldama; uno de los eventos de entrega de comestibles tuvo lugar en el parque Las Mariposas. Al lugar acudió la alcaldesa Sandra Galindo, así como su gabinete de trabajo y algunos empresarios que han estado apoyando también con alimentos a los aldamenses.



La entrega fue encabezada por el diputado federal Tony Meléndez y la alcaldesa de Aldama, Sandra Galindo, quienes reafirmaron su compromiso de continuar gestionando apoyos que contribuyan a fortalecer la economía familiar.



Durante el evento, se destacó la importancia de mantener una cercanía permanente con la ciudadanía, recorriendo cada municipio y atendiendo de manera directa las necesidades más apremiantes de las familias.

“Seguimos trabajando de la mano de la gente, gestionando apoyos que realmente impacten en su día a día. Cuando se trata de respaldar a nuestras familias, el compromiso es claro y firme”, expresó durante la jornada Sandra Galindo.



Con acciones como esta, se refrenda la voluntad de continuar impulsando programas y gestiones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses.