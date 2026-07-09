Balean a un hombre en la colonia Cerro de la Cruz

Un hombre de 38 años de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la tarde de este jueves en el cruce de las calles 64 y Media y Urueta, en la colonia Cerro de la Cruz.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para atender la situación y asegurar el perímetro.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, quien presuntamente se desempeña como tapicero, fue trasladada por particulares a una unidad médica. El hombre presentaba abundante sangrado y, además de la lesión por arma de fuego, aparentemente también tenía diversos golpes.

Durante la inspección realizada en el sitio, las autoridades no localizaron casquillos percutidos, por lo que serán las investigaciones las que determinen cómo ocurrieron los hechos y el lugar exacto de la agresión.

Elementos de las corporaciones correspondientes realizaron el levantamiento de información e iniciaron las indagatorias para esclarecer lo sucedido.