Entrega JMAS 1.2 km de red de drenaje en colonia Ampliación Jorge Barousse

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua inauguró 1.2 kilómetros de red de alcantarillado sanitario en calles de la colonia Ampliación Jorge Barousse, en beneficio de más de 200 vecinos.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, informó que los trabajos consistieron en la colocación de 893 metros de tubería de PVC de 8 pulgadas de diámetro, 320 metros de línea de 4 pulgadas y 62 descargas domiciliarias, para lo cual se destinó una inversión de 4 millones de pesos.

El funcionario agregó que, al dejar de utilizar fosas sépticas para las descargas sanitarias, las familias beneficiadas mejorarán sus condiciones de salud y calidad de vida.

La JMAS reitera el compromiso de impulsar obras de infraestructura hidráulica que amplíen la cobertura de los servicios, así como atender las necesidades de las colonias que durante años permanecieron sin acceso al agua potable y drenaje.