Entrega Estado maquinaria y equipo a grupos productivos de Parral

El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Economía Social de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) entregó maquinaria, equipo e insumos a seis grupos productivos de Parral, para el fortalecimiento de sus actividades.

El apoyo por 106 mil 133 pesos, se canalizó a través de la asociación civil Sedefac A. C., lo que permitirá a los beneficiarios incrementar su capacidad operativa y generar mayores oportunidades de ingreso.

El director de Economía Social, Luis Ochoa, dijo que estas acciones impulsan proyectos productivos con arraigo local y brindan herramientas a quienes generan economía desde sus comunidades, mediante esquemas de colaboración con organizaciones civiles.

Los grupos respaldados fueron: Pan Casero Yaely, Tamales La Ballezana, Herrería Fragua Reyes, Carne Seca Mi General, Estética Unisex Mujeres Unidas y Pollos Asados El Pollo Contento.

Esta fue la tercera entrega de apoyos por la Dirección de Economía Social a través de dicha organización, luego de dos inversiones previas en 2023 por un total de 224 mil 793 pesos, en beneficio de nueve grupos productivos.